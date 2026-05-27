Суд оправдал участкового по делу о фигурантах теракта в «Крокусе»

Суд в Тверской области оправдал участкового, которого обвиняли в халатности из-за непринятия мер по поводу фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле», пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Как указано в документах, старшего участкового уполномоченного полиции Антона Петухова обвиняли в халатности из-за того, что тот не провел в Тверской области профилактические мероприятия в отношении двух будущих фигурантов дела о теракте и владельца дома в регионе. Последний фиктивно прописал в своем жилище нескольких человек. Его признали виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации.

«РИА Новости» пишет, что речь идет о Салохиддине Ашурове, который фиктивно прописал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых – фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Ашурова приговорили к штрафам, но от большинства из них он был освобожден из-за истечения сроков давности.

В материалах дела также указано, что нарушители миграционных правил находились в поле зрения Антона Петухова, но он не принял в отношении них мер. Он же, по версии следствия, незаконно отказался возбуждать уголовное дело о фиктивной регистрации в отношении хозяина дома.

Изначально суд вернул дело в отношении участкового в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения. Позднее дело вернулось в суд, который оправдал Антона Петухова. Прокурор обжаловал решение, но апелляция оставила оправдательный приговор в силе.