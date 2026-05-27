Над Севастополем сбиты 14 беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили над городом 14 беспилотников.

«Уже сбито 14 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега»,— написал господин Развожаев в Telegram. Он уточнил, что военные уничтожают беспилотники «из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия».

Глава Севастополя также напомнил об изменении работы сигнала воздушной тревоги. Теперь он звучит три раза, после чего прекращается. По словам Михаила Развожаева, решение принято оперативным штабом для того, чтобы «громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп».