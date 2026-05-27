В Ростове-на-Дону количество средств размещения за 5 лет выросло на 58%

В Ростове-на-Дону работают 240 коллективных средств размещения с номерным фондом 6,7 тыс. единиц (11,7 тыс. койко-мест). Это на 58% больше, чем в 2020 году. Об этом заместитель директора департамента экономики Ростова-на-Дону Иван Карпенко сообщил на деловом мероприятии, организованном «Ростелекомом» на встрече с журналистами в рамках конкурса для СМИ и блогеров «Вместе в цифровое будущее».

«В 2025 прирост объектов индустрии гостеприимства произошел в том числе за счет легализации гостевых домов и включения их в единый реестр средств размещения»,— пояснил Иван Карпенко.

В столице Дона гостей принимают 7 отелей (495 номеров) категории «пять звезд», 22 (1138 номеров) — «четыре звезды», 44 (2016 номеров) — «три звезды», 12 (240) — «две звезды», три (58) — «одна звезд», 52 (699) — без звезд, 100 объектов размещения (2055 номеров) не классифицировано.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростове-на-Дону турпоток за пять лет вырос в 2,3 раза: с 423,6 тыс. в 2020 году до 964,4 тыс. человек в 2025 году. Власти планируют развивать туристическую привлекательность города за счет цифровизации индустрии гостеприимства. В частности, совместно с «Ростелекомом» они работают над созданием Визит-Центра. Кроме того, разрабатывается мобильное приложение, включающем информацию о достопримечательностях и маршрутах по городу.

Маргарита Синкевич