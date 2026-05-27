США с начала блокады иранских портов перехватили 108 судов

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что с начала блокады иранских портов Военно-морские силы страны перехватили 108 судов. 23 мая командование сообщало о перехвате 100 судов.

«По состоянию на 26 мая американские силы перенаправили 108 коммерческих судов для обеспечения соблюдения блокады»,— указано в сообщении CENTCOM в соцсети X.

По информации Axios, США и Иран прорабатывают меморандум, который позволит продлить перемирие между странами еще на 60 дней. Согласно проекту документа, Иран должен будет открыть Ормузский пролив для международного судоходства, в ответ на что Соединенные Штаты снимут блокаду иранских портов.