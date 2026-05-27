Госдума обратится к ООН по поводу атаки на Старобельск

Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение проект обращения нижней палаты парламента России к ООН по поводу атаки Вооруженных сил Украины на Старобельск.

Проект опубликован в электронной базе парламента. Депутаты намерены обратиться к ООН, международным парламентским организациям и парламентам других стран мира. Докладчиком назначен председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«В ночь на 22 мая 2026 года киевский неонацистский режим совершил кровавую террористическую атаку на общежитие и учебный корпус педагогического колледжа в городе Старобельске Луганской Народной Республики Российской Федерации»,— указано в тексте проекта обращения. Депутаты добавили, что из-за атак БПЛА погиб 21 учащийся, а увечья и ранения получили 65 детей и молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет.

«Депутаты Государственной Думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях … решительно осудить преступные действия киевской хунты»,— написано в документе. Парламентарии также хотят призвать власти других стран к прекращению военной, материальной и финансовой помощи Украине.