Бизнесмена 90-х «Молодца» из Волгограда отправили в СИЗО по новой статье

Центральный районный суд Волгограда отправил в СИЗО предпринимателя Евгения Молодцова, известного в 1990-е как «Молодец», сообщил V1.RU. Мера пресечения избрана до 9 июля.

Господин Молодцов подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в составе группы лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Подробности дела не разглашаются. В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области обещали раскрыть детали дела в официальном релизе.

Евгению Молодцову принадлежит 60% доли в ООО «Доходный дом „Агро“» (оптовая торговля зерном) и 50 % в ООО «Торговый дом „Буран“» (оптовая продажа техники). В 2025 году общая выручка организаций составила 2,3 млн руб., а чистые убытки 1,8 млн руб.

Ветеран МВД Виктор Лукин рассказал журналистам, что у господина Молодцова есть экоферма на хуторе Ветрячий, зарегистрированная на его супругу. Бизнесмен проживает в Испании, старается не вступать в конфликты, иногда приезжает в Волгоград.

По данным СМИ, в 2010 году предприниматель проходил подозреваемым по делу о незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ), однако был выпущен из СИЗО под залог в 500 тыс. руб. В 1990-м Волжский горсуд назначил Евгению Молодцову семь лет лишения свободы за вымогательство, незаконный оборот наркотиков и оружия. В 1994 году его досрочно выпустили из колонии №12. В 2019 году господин Молодцов давал показания в областном суде по делу Александра Геберта, которого обвиняли в подстрекательстве к убийству бизнесмена Сергея Брудного.

Нина Шевченко