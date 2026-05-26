Власти Ростова создают «туристическое» мобильное приложение

Власти Ростова-на-Дону разрабатывают мобильное приложение для помощи туристам в построении ознакомительных маршрутов. Ожидается, что оно будет востребовано и у предпринимателей, которые смогут с его помощью продвигать свои услуги. Об этом сообщил заместитель главы департамента экономики администрации города Иван Карпенко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о мобильном приложении, включающем информацию о достопримечательностях и маршрутах по городу, рассказал господин Карпенко в рамках медиаклуба для южных СМИ, который «Ростелеком» проводит в эти дни в Ростове-на-Дону.

Кроме того, предполагается, что приложение для туристов аккумулирует информацию об услугах и товарах, которые могут быть интересны гостям города и экскурсантам (например, предложения от организаций из сферы HoReCa), а бизнесмены смогут обновлять данные о своих мероприятиях, формируя соответствующую ленту новостей.

Спикер отметил, что инициатива создания подобного приложения изначально исходила от предпринимателей. Власти поддержали ее, и сейчас разработка аппликации идет под их руководством в кооперации с некими коммерческими структурами. Но на подряд проект не передается, контракт по нему не планируется. Также чиновник пока не назвал ни окончательных сроков готовности приложения, ни формы управления им. Пока, заявил он, есть намерение оставить этот сервис исключительно в ведении городской администрации. Ориентировочно оператором системы может стать некое муниципальное предприятие или учреждение, которое также пока не определено.

Предполагается, что бизнес сможет размещать в приложении рекламу о себе за некоторую плату либо за скидки для посетителей (после выхода проекта на определенные мощности). Для пользователей приложение будет полностью бесплатным.

Также представитель мэрии рассказал о работе над созданием Визит-Центра, который будет размещаться в парке Горького. Проект замышляется как элемент туристической экосистемы, который, по словам Ивана Карпенко, должен стать физической ипостасью мобильного приложения – предлагать гостям города и туристам варианты ознакомительных маршрутов по городу и достопримечательности для посещения.

К участию в проекте предполагается привлечь «Ростелеком», который обеспечит технологическую часть, в частности, внедрит в работу Виизит-Центра алгоритмы искусственного интеллекта, которые будут анализировать параметры туристов и туристических групп и рекомендовать им те или иные персонализированные варианты маршрутов, посещений и активностей.

Михаил Волкодав