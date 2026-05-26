Туропоток в Ростов-на-Дону за пять лет вырос в 2,3 раза

В Ростове-на-Дону турпоток вырос с 423,6 тыс. в 2020 году до 964,4 тыс. человек в 2025 году, то есть в 2,3 раза. Об этом заместитель директора департамента экономики Ростова-на-Дону Иван Карпенко сообщил на мероприятии, которое прошло в рамках деловой программы конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организованного «Ростелекомом». По словам спикера, положительная динамика связана с трендом на внутренний туризм и развитием туристической инфраструктуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Данные агрегаторов за январь-февраль 2026 года показывают, что 82% поездок ограничиваются одной-двумя ночами, а 17% — тремя-пятью. Основную аудиторию составляют гости в возрасте от 25 до 44 лет.

«Считается, что Ростов-на-Дону — это транзитный город с коротким пребыванием, выраженной сезонностью молодой аудитории и заметной долей делового сегмента. Наша цель — увеличение турпотока, длительности пребывания и среднего чека. Чтобы ее достигнуть, мы будем использовать все возможные технологии, в первую очередь цифровые»,— отметил Иван Карпенко.

Он рассказал, что совместно с «Ростелекомом» власти работают над созданием в Ростове-на-Дону Визит-Центра, где гостям будут рассказывать про город, экскурсии, средства размещения, а также с помощью искусственного интеллекта персонально подбирать маршруты с учетом пола, возраста и других характеристик туриста.

Маргарита Синкевич