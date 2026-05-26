Axios узнал о телефонном разговоре Трампа и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Детали разговора не раскрываются.

Перед началом телефонного разговора Биньямин Нетаньяху провел заседание кабинета министров Израиля по вопросам безопасности, пишет Ynet.

С 8 апреля на Ближнем Востоке действует перемирие. США и Иран разрабатывают меморандум об урегулировании конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование сделки может занять несколько дней. 26 мая Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.