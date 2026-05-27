Минцифры расширило требования к операторам при сборе данных для силовиков

Минцифры обновило требования к владельцам сетей связи, обязанных обеспечивать работу систем оперативно-разыскных мероприятий. Новый приказ, опубликованный 22 мая, расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов.

Теперь в контур СОРМ включены, в частности, адресные и паспортные сведения абонентов, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и сведения об организациях. Документ также уточняет технические способы обмена данными: среди них GraphQL, WebSocket и HTTP-интерфейсы.

В Минцифры сообщили «Ъ», что новые правила определяют порядок проведения оперативно-разыскных мероприятий и работы на сетях связи. «Установка такого оборудования необходима для обеспечения безопасности»,— добавили в ведомстве.

Эксперты связывают обновление требований с усложнением интернет-инфраструктуры и ростом числа компаний, на которые распространяются нормы по установке СОРМ. Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров считает, что государство «закрывает технологические разрывы, возникшие за последние годы».

