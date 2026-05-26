В России введут единую систему учета авиакомпонентов

Единую систему учета авиакомпонентов введут в России для усиления контроля качества авиатехники. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Соответствующие изменения в Воздушный кодекс подписаны президентом России Владимиром Путиным. Как уточнили в Минтрансе, они нацелены на совершенствование системы контроля авиационной техники и повышение безопасности полетов. Планируется, что основная часть нововведений вступит в силу 1 сентября 2026 года.

«Будет создана единая информационная система учета компонентов гражданских воздушных судов, включающая их серийные номера, даты выпуска и установки, сведения о ресурсах и сертификатах. С 1 марта 2028 г. такие данные будут аккумулироваться и обрабатываться на государственной платформе»,— указано в документе.

Это позволит систематизировать информацию о техническом состоянии авиапарка, анализировать ее для своевременного выявления отклонений, добавили в ведомстве. Закон также учреждает институт контрольной инспекции — для контроля качества изготовления и приемки изделий авиатехники, подлежащих обязательной сертификации. Функции инспекции могут, в частности, выполнять подведомственные Росавиации организации. Все изменения разработаны с учетом требований Международной организации гражданской авиации (ИКАО).