В Ростове-на-Дону определили нового подрядчика по поверке электросчетчиков

Компания «Фреш Энерго» назначена новым исполнителем работ по поверке приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах Ростова, и процедура для жителей остается бесплатной, сообщает ресурсоснабжающая организация «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

В Ростове-на-Дону сменился подрядчик, ответственный за контроль исправности индивидуальных счетчиков электроэнергии. Гарантирующий поставщик «ТНС энерго Ростов-на-Дону» сообщил, что теперь эти функции будет выполнять ООО «Фреш Энерго».

Компания напоминает, что сама процедура не несет финансовой нагрузки для собственников квартир в многоэтажках — она проводится без взимания платы. Единственное требование к потребителям — обеспечить доступ к оборудованию в оговоренный день. Если инспекторы не смогут попасть в квартиру дважды, расчеты за коммунальную услугу переведут на нормативы с повышающим множителем 1,5. Такой шаг способен существенно увеличить сумму в квитанциях.

В компании подчеркивают, что каждый сотрудник при выходе на объект обязан иметь при себе заверенное удостоверение с фотографией и доверенность от ресурсоснабжающей организации. Эти документы специалисты предъявляют по первому требованию. При этом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращает внимание граждан: контролеры никогда не интересуются паспортными данными, СНИЛС, ИНН или паролями от «Госуслуг». Любые попытки запросить такую информацию должны насторожить жильцов.

Проверить легитимность представителя «Фреш Энерго» можно на сайте гарантирующего поставщика. Результаты поверки вносятся в федеральный реестр — портал ФГИС «АРШИН». Все актуальные сведения по лицевому счету, включая данные о приборах учета, доступны для просмотра в личном кабинете и мобильном приложении компании.

На фоне регулярных сообщений о мошенниках, представляющихся сотрудниками энергосбыта, энергетики призвали ростовчан проявлять бдительность. Отказ от поверки грозит переходом на среднемесячные начисления, а затем — на норматив с коэффициентом, что делает недопуск контролеров финансово невыгодным решением.

Станислав Маслаков