Депутат свердловского заксобрания высказался про фейк о его статусе ветерана СВО

Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер назвал недостоверной памятку якобы от «Единой России» в СМИ, в которой он среди кандидатов предварительного голосования партии в региональный парламент представлен как «ветеран специальной военной операции (СВО)». В разговоре с «Ъ-Урал» политик заявил, что листовка является частью «информационной атаки», направленной на его дискредитацию в рамках праймериз.

«Я не являюсь ветераном СВО, и никогда об этом не заявлял и не писал в анкетах или в социальных сетях. Сегодня легко составить такую лжелистовку и облить грязью любого»,— сказал господин Вегнер.

Парламентарий подчеркнул, что в среду зафиксирует СМИ, которые распространяют соответствующую листовку в интернете, заверит скриншоты у нотариуса и напишет заявление в суд. «Буду требовать с каждого распространителя 2 млн руб. Все полученные средства направлю на помощь парням. Кстати, один из авторов уже снял публикацию и извинился»,— добавил депутат.

Вячеслав Вегнер отметил, что за все время совершил более 30 командировок на СВО, его общее время в зоне боевых действий составило 120–130 дней. Парламентарий признал, что награжден ведомственной медалью Министерства обороны РФ «Участнику СВО». «Согласно положению, ею награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала. Я выполнял как волонтерские задания, так и несколько раз находился в служебных командировках, выполняя определенную миссию. Награждение медалью автоматически подтверждает факт участия в СВО, но не присваивает автоматически юридический статус ветерана боевых действий»,— пояснил депутат.

Вячеславу Вегнеру 67 лет, он уроженец Невьянска (Свердловская область). Трудовой путь начал на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) в Новоуральске (Свердловская область) в 1979 году: был фрезеровщиком, инженером, руководителем технического отдела, главным технологом. В 1997 году был утвержден гендирекnором Хлебной базы №65, после — заместителем гендиректора Агентства по развитию рынка продовольствия. В 2004-м избирался депутатом думы Каменского округа, в 2013-м — депутатом гордумы Екатеринбурга, в 2015-м получил мандат депутата заксобрания Свердловской области от КПРФ Елены Кукушкиной после ее перехода в парламент Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). С 2016 года вновь представлял КПРФ в свердловском заксобрании, с 2021 года — интересы жителей Белоярского одномандатного округа в качестве депутата от «Единой России». В 2026 году парламентарий вновь намерен одержать победу на праймериз партии и переизбраться.

Голосование за кандидатов в заксобрание Свердловской области в рамках праймериз «Единой России» проходит 25–31 мая. По итогам регистрации претендентов, которая проходила 11–14 мая, о намерении стать региональными депутатами заявили 376 человек, включая 30 действующих депутатов областного парламента от партии власти, четырех депутатов Госдумы РФ, восемь мэров, 40 участников СВО. Однако позже общее число кандидатов сократилось до 350. Организаторы праймериз пояснили «Ъ-Урал», что это связано с «неисполнением требований» предварительного голосования некоторыми претендентами.

Василий Алексеев