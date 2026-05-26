Какие новые штрафы грозят гражданам за правонарушения за рубежом

Незаконное получение информации с ограниченным доступом (ст. 13.14.1 КоАП РФ) — до 10 тыс. руб.

Злоупотребление свободой массовой информации (13.15) — до 400 тыс. руб.

Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (13.36) — до 10 тыс. руб.

Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм (13.37) — до 300 тыс. руб.

Нарушение установленного законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии (13.48) — до 2,5 тыс. руб.

Незаконное распространение сведений о защищаемых лицах (17.13) — до 70 тыс. руб.

Мелкое хулиганство (в части распространения в интернете информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ; ст. 20.1 КоАП РФ) — до 300 тыс. руб.

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (20.3.1) — до 20 тыс. руб.

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (20.3.2) — до 100 тыс. руб.

Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ (20.3.3) — до 100 тыс. руб.

Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц (20.3.4) — до 50 тыс. руб.

Производство и распространение экстремистских материалов (20.29) — до 3 тыс. руб.