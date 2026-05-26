В Воронежской области число налогоплательщиков по спецрежиму выросло до 4 тысяч

Количество налогоплательщиков в Воронежской области, применяющих режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН), выросло в 2026 году с момента его введения в 2025-м в 11 раз — с 400 до 4,5 тыс. Об этом сообщил начальник отдела камерального контроля регионального УФНС Сергей Четвериков на сессии форума Столля, посвященной изменениям в налоговом законодательстве, которую посетил «Ъ-Черноземье».

Основным критерием для применения автоУСН является размер доходов предпринимателя — они должны составлять не более 60 млн руб. в год. Также численность его сотрудников не может быть более пяти человек, а все счета должны быть открыты в уполномоченных банках, заключивших соглашения с ФНС России о передаче в автоматическом режиме всех сведений о движении средств.

«Круг этих банков достаточно широк. Они достаточно заинтересованы в этом и охотно заключают такие соглашения с ФНС»,— пояснил господин Четвериков.

Специальный режим начал действовать в Воронежской области с 1 января 2025 года. Тогда же его ввели в Орловской, Тамбовской и Липецкой областях. В феврале прошлого года к применению автоУСН присоединилась Белгородская область, а с начала 2026-го — Курская область.

Ставка налога при объекте налогообложения «доходы» составляет 8%, при объекте налогообложения «доходы минус расходы» — 20%, минимальный налог — 3%. Налоговым периодом считается календарный месяц. Режим освобождает компании от уплаты налога на прибыль и имущество организаций, добавленную стоимость (НДС), индивидуальных предпринимателей — от НДС и налога на доходы и имущество физических лиц.

В ноябре 2025-го «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Орловской области число налогоплательщиков по спецрежимам выросло на 12 тыс. При этом, по данным ФНС, к 1 октября прошлого года автоУСН применяли всего 88 жителей региона.

Егор Якимов