Нет налога — нет и штрафа

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об отмене некоторых штрафов за неподачу деклараций — в частности, «нулевых». Сейчас на такие нарушения приходится 55% всех санкций, связанных с непредставлением деклараций, при этом размеры штрафов не покрывают расходы государства на их взимание. За несвоевременную подачу уже «ненулевых» деклараций вводится упрощенный порядок привлечения бизнеса к ответственности.

Одобренные 26 мая в первом чтении проекты изменений к Налоговому кодексу и КоАП нацелены на упрощение администрирования. Прежде всего предлагается освободить организации, ИП и физлиц от ответственности за непредставление «нулевых» деклараций. Как пояснила зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, такие нарушения не приносят ущерба бюджету. При этом сейчас, согласно пояснительной записке к проекту, 55% решений о привлечении к ответственности за непредставление деклараций приходится именно на «нулевые» декларации. С учетом размера штрафов (от 1 тыс. руб., но при наличии смягчающих обстоятельств сумма снижается) расходы государства, связанные с назначением штрафа, существенно превышают доходы от его взимания.

Инициатива, заверяют авторы проекта, не будет стимулировать к непредставлению деклараций в целом — подобное бездействие может стать основанием для более серьезных мер, включая блокировку счетов.

Более того, вводится упрощенный порядок привлечения ИП и компаний к ответственности за нарушение сроков представления «ненулевых» деклараций — если нет иных нарушений.

Сейчас штрафы оформляются с составлением акта, предоставлением месяца на возражения и рассмотрением материалов с участием налогоплательщика. Согласно проекту, если декларация подана до решения о привлечении к ответственности, процедура будет сокращенной и без участия налогоплательщика. Бизнес может сообщить о смягчающих или исключающих ответственность обстоятельствах непосредственно при подаче «просроченной» декларации. Размер штрафа будет определяться на основании добровольно задекларированной суммы (до 30%). Одновременно из КоАП исключается статья о штрафах для должностных лиц (например, директоров компаний) за непредставление деклараций (до 500 руб.).

Также предлагается не привлекать физлиц к ответственности за непредставление деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости, чтобы «исключить избыточное карательное воздействие на граждан без нарушения интересов бюджета». Как отметила Ольга Ануфриева, штрафы могут достигать 30% от суммы дохода, хотя налоговые органы могут самостоятельно исчислять налоги в ходе «бездекларационных» проверок — на основе сведений, полученных от Росреестра.

По словам руководителя налоговой практики адвокатского бюро БВМП Александра Андропова, отменяются меры, которые не дают реальной отдачи, но «поглощают» время инспекторов — тем более что штат налоговых органов уже был сокращен.

По мнению старшего юриста юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Владислава Гейтса, отмена штрафов за неподачу «нулевых» деклараций и деклараций о доходах от продажи недвижимости — это не послабление, а «настройка системы под реальность».

Упрощенная процедура, полагает руководитель налоговой практики юрфирмы «АНП Зенит» Екатерина Филонова, снижает административную нагрузку, но «требует осознанного подхода» — бизнес лишается «окна для подачи возражений». По словам Александра Андропова, упрощенный порядок дает возможность для автоматического выявления нарушений, наложения штрафа и списания средств с единого налогового счета, а если денег недостаточно, «в дело вступают последующие санкции». Бизнесу, считает он, остается лишь соблюдать сроки подачи деклараций.

Евгения Крючкова