У советских собственная русскость

Политические симпатии «русского ядра» лежат в левопатриотическом спектре, а «красный пояс» 1990-х (регионы с традиционно сильной поддержкой коммунистов) возродился в начале 2020-х. К таким выводам пришли 26 мая участники организованного КПРФ в Госдуме круглого стола на тему «Законодательное обеспечение развития русского государствообразующего народа». Проекту «спасения русских людей» наилучшим образом отвечает предвыборная программа Компартии, посчитали партийцы и приглашенные ими эксперты.

Доклад об угрожающем положении русских в России кратко представил один из главных политтехнологов КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. Хотя коммунисты и пролоббировали конституционную поправку о «государствообразующем народе», реализация этого пункта на практике отстает от его высокого декларативного статуса, посетовал он. Виновата в этом, разумеется, социально-экономическая модель, которая «последние 30 лет выкачивает ресурсы из русской провинции». Историческое ядро России (Псковская, Смоленская, Ивановская, Костромская и другие центральные области) демографически «буквально тает», в то время как 60% частных активов «держит в руках» 1% миллиардеров, подчеркнул депутат: «О каком государствообразующем статусе можно говорить, если народ отстранен от управления недрами, заводами и финансами?..»

Параллельно вырисовывается тенденция замещения коренного населения, продолжил господин Обухов, а через Россию «маятниково прокачиваются 12–13 млн мигрантов с разным временем пребывания». «Бесконтрольная миграция — это инструмент олигархии по завозу дешевой рабочей силы, а не экономическая необходимость»,— заверил коммунист, попутно напомнив о насущных проблемах с доступностью жилья, медицины и образования. Зато чаяниям государствообразующего народа вполне отвечает предвыборная «Программа Победы» КПРФ, следовало из слов Сергея Обухова. Только предложенные партией законодательные решения — миграционный протекционизм, национализация, «инфраструктурное возрождение», «справедливое представительство» и т. д.— позволят «укрепить роль русского народа», уверен докладчик.

Устремления коммунистов к «русской теме» стали более понятны, когда господин Обухов поделился социологическими замерами. Политические симпатии «русского ядра» «лежат вокруг левопатриотического фланга», а нынешний электорат КПРФ — это «уникальный сплав» православных по самоописанию и советских по символической мобилизации, пояснил он: «Красный пояс 1990-х вновь возродился, а это зоны "русского ядра": пенсионная реформа проявила его на карте в 2021-м».

Приглашенные ученые и эксперты устремления партийцев разделили. «Возрождение государствообразующего народа — это ключевой вопрос»,— заметил философ Валерий Алексеев. Смысл «великорусского народа», по мнению ученого, кроется в его пассионарности: русский народ «жертвенен», но не из-за «какого-то мазохизма, а в силу сакральной природы». Судьба русских — вести «по правильной стороне истории» другие народы, а «без большого мегапроекта, направленного к высоким горизонтам» русский народ «теряет смысл своего существования». «Ему мало буржуазного комфорта и земного уюта, ему подавай что-то потяжелее и посерьезнее»,— высказался за всех русских господин Алексеев.

Именно за широту (как просторов, так и души), умение выживать в экстремальных условиях, желание вносить диссонанс в, «казалось бы, раз и навсегда установившуюся архитектуру глобального управления миром» и «геном самодостаточности» русских людей как раз и не любят на Западе, высказался экономист Игорь Братищев. «Главное — нас, русских, не любят за нашу способность каждый раз возникать, как птица феникс, из пепла, несмотря на безвыходное положение»,— заключил он.

А демограф Юрий Крупнов предупредил, что к концу столетия население РФ может сократиться до 70 млн человек, тогда как снаружи страну окружат «миллиардные цивилизации». Поэтому вопрос «экстраординарных» демографических мер должен встать на повестку всех российских партий, уверен ученый: «Те, кто не ставит такую задачу,— это партии вымирания и исчезновения русского народа».

Григорий Лейба