Смольный заряжает налоговые льготы

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен законопроект, который освобождает владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога до конца 2030 года. В отличие от прежней льготы, она должна распространяться на все автомобили с электродвигателем — вне зависимости от страны сборки, даты регистрации и мощности двигателя. Аналогичный режим предлагается установить для транспорта на природном газе. Мера поддержки должна применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2026 года. Предварительно документ планируют рассмотреть на заседании бюджетно-финансового комитета 8 июня.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

До сих пор петербургская льгота была заметно уже. Освобождение от транспортного налога для электромобилей действовало с 2017 года до января 2026-го и касалось машин мощностью не более 150 л. с. Как следует из новой версии документа, ограничения по мощности планируется снять. Фактически это означает, что под льготу могут попасть и более дорогие, мощные электрокары, если они не относятся к категории «роскошных» транспортных средств по перечню Минпромторга. Сейчас владельцы электромобилей также могут бесплатно пользоваться городской платной парковкой.

Параллельно с расширением льгот Смольный предлагает поднять ставки транспортного налога для части коммерческого транспорта. Для грузовиков мощностью более 200 л. с. ставка должна вырасти до 65 рублей за лошадиную силу против нынешних 55 рублей, для грузовиков свыше 250 л. с.— до 85 рублей, а для автобусов мощностью более 200 л. с.— до 100 рублей вместо действующих 65 рублей. По уверению городских властей, повышение ставок для мощных дизельных и бензиновых автобусов и грузовиков должно работать в связке с продлением поддержки газомоторного и электрического транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, инициатива внесена в экологических целях, а законопроект направлен на снижение выбросов, развитие экологичных пассажирских и туристических перевозок. Там же отдельно подчеркивают, что более 50% городских автобусов уже переведены на газомоторное топливо, а 70% наземного общественного транспорта работает на экологически чистых видах топлива. По оценке Росгидромета, которую приводит администрация, уровень загрязнения воздуха в Петербурге в 2025 году оценивался как низкий, случаев высокого или экстремально высокого загрязнения не было.

Вице-губернатор Алексей Корабельников в своем телеграм-канале связывал налоговые послабления с проблемой роста автопарка. По его словам, автомобили генерируют 70% всех вредных выбросов в атмосферу, а только за прошлый год количество машин в Петербурге выросло на 4,3% и превысило 2,167 млн единиц. Замена одного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электрокар, по его оценке, снижает вредные выбросы на 65,5 кг с одного авто в год.

При этом новая налоговая льгота появляется в момент, когда рынок электромобилей в Петербурге развивается не так быстро, как рассчитывали власти. В начале 2024 года Смольный прогнозировал ощутимый рост числа электрокаров. Их количество, по предположениям администрации, должно было увеличиться с 2,3 тыс. до 7,9 тыс. к концу 2024 года, до 23,4 тыс. к концу 2025-го и до 57,6 тыс. к концу 2026-го. Тогда же планировалось нарастить число электрозарядных станций с 216 до 311 к концу 2024 года и до 511 к концу 2026-го. На эти цели в течение трех лет собирались направить 237,7 млн рублей. Похожие подсчеты презентовал Центр энергосбережения Петербурга. В марте 2024 года его директор Иван Трегубов говорил, что к 2026 году в городе может быть уже 27,5 тыс. электромобилей, а вместе с электробусами и троллейбусами количество транспорта на электротяге достигнет 28 тыс. Реальная динамика оказалась скромнее. По итогам 2025 года, как писал «Деловой Петербург» со ссылкой на главу комитета по природопользованию Кирилла Соловейчика, количество зарегистрированных электрокаров в городе выросло на 6%, до 16,6 тыс. единиц. При этом продажи новых электромобилей, по данным отраслевых аналитиков, в 2025 году заметно просели. В числе причин они называли высокую стоимость электромобилей и отсутствие доступных массовых моделей.

О проблемах привлекаемости электрокаров в регионе говорили в том числе представители транспортного блока. Пресс-служба комтранса отмечала, что в такси электромобили сдерживают недостаточный запас хода зимой, высокая стоимость обслуживания и ограниченная зарядная инфраструктура. В то же время в городе, по данным на конец 2025 года, уже работает 465 электромобилей в такси, а всего в реестре легкового такси Петербурга — 67,8 тыс. машин.

Смольный при этом пытается расширять корпоративный спрос. Ранее глава комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик заявлял, что рост количества электромобилей требует адаптации городской инфраструктуры, а город поддерживает инвесторов в развитии сети электрозаправочных станций и стимулирует крупные корпоративные автопарки переходить на электромобили. Более того, власти также обсуждают субсидирование бизнеса для установки зарядок, в том числе в жилых домах. По словам депутата ЗакСа Дениса Четырбока, снятие ограничений по месту производства, мощности двигателя и дате регистрации может повысить интерес горожан к экологичному транспорту.

Полина Пучкова