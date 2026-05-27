Puzzle сложился в Янтарном

Петербургская компания Puzzle Realty Марии Федоровой и Марины Шкурко выводит на рынок клубный поселок в Янтарном Калининградской области площадью 5 га. Поселок рассчитан на 27 домов премиум-класса. Стоимость инвестиций не раскрывается. Эксперты оценивают объем вложений примерно в миллиард рублей и отмечают сохранение тренда, что фокус инвесторов в курортную недвижимость смещается с юга России на Балтику.

В ООО «Пазл Реалти» рассказали «Ъ Северо-Запад», что новый поселок ориентирован на аудиторию, рассматривающую загородную недвижимость как формат второго дома для сезонного отдыха, морской дачи. Площадь участков варьируется от 8 до 30 соток. Стоимость домовладений — от 27 млн рублей. В состав поселка войдут как типовые дома, так и дома по индивидуальным проектам. На текущем этапе на объекте ведется подготовка территории к реализации проекта, открыты продажи.

«Еще два года назад спрос на премиальную недвижимость у моря концентрировался преимущественно на юге. Сейчас мы видим смещение интереса в сторону Балтики — прежде всего из-за приватности, более умеренного климата, особой историко-природной атмосферы и ограниченного предложения качественных проектов»,— отмечает управляющий партнер Puzzle Realty Мария Федорова.

По данным СберАналитики, в 2025 году Калининградскую область посетили 2,5 млн туристов — это рекордный показатель для региона. Туристический поток вырос примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом, а общий объем расходов путешественников достиг 25 млрд рублей. С 2019 года рост составил 47%. Как ранее заявлял министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, к 2030 году показатель может достичь 4 млн человек.

Объем инвестиций в курортный поселок в Янтарном не раскрывается. Генеральный директор ООО «Место Смолячково» Илья Ященков оценивает вложения в проект в Янтарном на уровне 1–1,1 млрд рублей с учетом инженерной подготовки территории, инфраструктуры и строительства домовладений. При этом стоимость объектов от 27 млн рублей выглядит несколько заниженной для премиального сегмента Балтийского побережья, считает игрок рынка. «На Балтике крайне ограничено предложение качественной курортной недвижимости у моря, особенно в формате камерных проектов на первой линии. Поэтому для премиального продукта в подобной локации можно ожидать дальнейшего роста стоимости указанных лотов»,— рассуждает господин Ященков.

Интерес жителей Северо-Запада к курортной недвижимости на Балтике действительно усиливается, подтверждает он. Если раньше основной фокус был сосредоточен на Черноморском побережье, то сегодня покупатели все чаще рассматривают Балтийское направление — прежде всего, из-за более комфортного климата и транспортной доступности. Для жителя Петербурга, Мурманска или других северных регионов Балтика воспринимается как более комфортная среда для отдыха: здесь мягче климат, нет экстремальной жары, а сама поездка значительно проще и короче, чем на юг. Более того для жителей Москвы и южных регионов это во многом еще и северный туризм, рост интереса к которому растет.

Подобные проекты интересны не только как формат «морской дачи», но и как инвестиционный продукт, добавляет руководитель ООО «Место Смолячково». «Большинство собственников не будут проживать в таких объектах постоянно, поэтому наиболее перспективным сценарием выглядит арендная модель. Это может быть классическая краткосрочная аренда либо различные гибридные форматы использования. На фоне роста внутреннего туризма качественные объекты у Балтийского моря имеют хороший потенциал загрузки»,— заключает Илья Ященков.

В отличие от рынка курортной высокобюджетной жилой недвижимости городского формата (квартиры и апартаменты), рынок высокобюджетной жилой недвижимости загородного формата (индивидуальное жилищное строительство) в настоящее время характеризуется невысоким уровнем и темпами развития, констатирует Ольга Широкова, партнер NF Group. Глобально регионы с доступом к морскому побережью имеют наиболее высокий курортный потенциал в России. «В первую очередь это Черноморское побережье, в частности, основным рынком курортной недвижимости остается Сочи, поскольку это исторически ключевое курортное направление страны, а также республика Крым. Вслед за ними с точки зрения потенциала идет и Калининградская область»,— дает оценку эксперт.

Калининград и Балтика всегда занимали определенное место на «курортной карте» России, часть покупателей со всей страны традиционно выбирали этот регион и для регулярного отдыха, и для покупки курортного жилья, продолжает госпожа Широкова. В последние годы интерес к региону растет, о чем говорят и рост турпотока, и развитие курортной недвижимости в формате апартаментов. «Так, на конец марта 2026 года в Калининградской области в продаже представлено 16 курортных комплексов, а средняя цена предложения в них составила почти 400 тыс. рублей за квадратный метр. При этом в 2025 году локальный рынок пополнился сразу пятью новыми комплексами, по проектному объему это рекорд за последние пять лет»,— приводит цифры аналитик.

Госпожа Широкова отмечает, что Балтика в текущих условиях выглядит более предсказуемой и логистически удобной альтернативой Черноморскому побережью, особенно на фоне раскрученности и высокого уровня цен в Сочи. Кроме того, Балтика воспринимается как более спокойное и камерное направление — без перегруженности и высокой плотности сезонного туризма, характерных для южных курортов,— резюмирует эксперт.

Александра Тен