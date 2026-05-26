В Ростове-на-Дону опрокинувшийся бензовоз повредил встречную фуру и перекрыл дорогу

В Ростове-на-Дону на улице Пескова грузовой автомобиль КАМАЗ с топливным прицепом опрокинул цистерну на встречную полосу, задев автоцистерну Скания, сообщили в региональном управлении МВД.

Дорожно-транспортный инцидент произошел 26 мая 2026 года около половины пятого вечера в районе дома №25 по улице Пескова. По предварительной версии полицейских, мужчина 1984 года рождения, находившийся за рулём КАМАЗа с прицепом, перевозившим топливо, неправильно оценил метеорологическую обстановку. Это привело к потере контроля над прицепом и его падению на полосу встречного движения.

В момент опрокидывания цистерна повредила автомобиль Скания, которым управлял водитель 1967 года рождения. Обе машины получили видимые механические повреждения. Как уточнили в правоохранительных органах, риск возгорания горючего материала в настоящий момент отсутствует.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять точные причины случившегося, опрашивают участников и очевидцев. Погодный фактор рассматривается как одна из ключевых версий произошедшего ДТП, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.

Примечательно, что инцидент произошел в дневное время на относительно оживленном участке магистрали, где в часы пик плотность транспортного потока возрастает. Подобные аварии с тяжелой техникой, перевозящей опасные грузы, периодически фиксируются в регионе, что поднимает вопросы о соблюдении водителями скоростного режима в сложных дорожных условиях.

Станислав Маслаков