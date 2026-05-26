Союзная заправка

Объемы реализации белорусского бензина на Петербургской бирже в мае выросли кратно, несмотря на заметную премию к внутренним ценам. На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов НПЗ и увеличения спроса. Аналитики считают, что импорт поможет точечно сгладить нехватку, но не покрыть все выбывшие мощности.

Продажи бензина белорусских НПЗ на Петербургской бирже 1–22 мая увеличились до 17,34 тыс. тонн против 0,3 тыс. тонн за тот же период годом ранее, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Реализация белорусского топлива за 18–22 мая выросла до 8,88 тыс. тонн, что почти в четыре раза превышает показатель прошлой недели (2,28 тыс. тонн). Из этого объема было продано 6 тыс. тонн АИ-92, 2,4 тыс. тонн — АИ-95, 0,48 тыс. тонн — АИ-100.

Спрос на белорусское топливо сохраняется, несмотря на высокую премию к предложениям российских НПЗ, а цены демонстрируют рост, следует из обзора. По словам участников рынка, которые приводят аналитики, в условиях внеплановых ремонтов на НПЗ покупатели проявляют интерес к импортному топливу с учетом «фактического наличия ресурса и сроков поставки на места». “Ъ” обратился за комментарием в Минэнерго.

Стоимость белорусского бензина заметно превышает стоимость российского. По состоянию на 25 мая, белорусский АИ-92 стоил 96–97,5 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — 104,7 тыс. руб. По итогам торгов 26 мая цены АИ-92 по индексу европейской части России на бирже выросли на 0,01%, до 67,44 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 3,24%, до 74,95 тыс. руб. за тонну. Оптовая стоимость летнего дизтоплива снизилась на 1,69%, до 66,16 тыс. руб. за тонну.

Белоруссия готова помочь российским регионам с нефтепереработкой, заявлял 18 мая президент республики Александр Лукашенко. «Мы имеем два модернизированных завода… и подставляем свое плечо в любое время, как это нужно»,— приводило его слова агентство «БелТА». По данным Reuters, в Белоруссии работают два модернизированных НПЗ — Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ суммарной мощностью 24 млн тонн в год.

Источник “Ъ” в отрасли считает стоимость белорусского топлива рыночной, отмечая, что без лимитов на повышение цен на бирже российские котировки достигли бы тех же уровней. Весь внебиржевой объем топлива с поставкой в мае уже распродан, а июньские партии белорусского топлива еще не появились, добавляет собеседник “Ъ”.

Объемы белорусского импорта остаются незначительными на фоне общероссийского потребления бензина, составляющего около 40 млн тонн в год, отмечает руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. По его словам, текущая конъюнктура рынка далека от кризисной, если сравнивать с августом—октябрем 2025 года, когда котировки бензина установили исторические рекорды.

Экономическая модель поставок из Белоруссии неэффективна, отмечает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев.

Он поясняет, что текущая схема подразумевает толлинг — переработку российской нефти в Белоруссии за плату с последующим реимпортом, что существенно увеличивает конечную стоимость продукта. В результате, указывает эксперт, рост белорусских поставок оказывает лишь символический эффект и закрывает локальные логистические разрывы.

Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с нефтекомпаниями и профильными ведомствами 25 мая поручил продолжать мониторинг ситуации на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба правительства. По данным Platts, ряд российских НПЗ остаются полностью или частично остановленными и не продают топливо на бирже, участники рынка и аналитики агентства не исключают нехватки бензина на АЗС в РФ по мере роста летнего спроса. По оценке Дмитрия Прокофьева, влияние текущей ситуации на розничный рынок, особенно на независимые сети, будет серьезным. Операторы без собственной переработки уже распродают остатки, и по мере их исчерпания владельцы будут вынуждены временно прекратить работу или закупать бензин по заведомо убыточным ценам.

Ольга Озембловская