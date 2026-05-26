Французский суд не признал российское банкротство препятствием для взыскания долга

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса во Франции в рамках спора двух граждан РФ не признал банкротство одного из них препятствием для взыскания долга. Процедура банкротства физлица была запущена в России.

Решение французского суда вынесено по спору между двумя российскими гражданами: кредитором, проживающим в Германии, и должником, проживающим во Франции. Ответчик не вернул долг по договору займа вовремя, из-за чего кредитор судился с ним в России и в 2022 году получил три судебных решения о взыскании задолженности. Но затем в отношении должника было возбуждено дело о несостоятельности, и 9 февраля 2023 года Арбитражный суд Саратовской области ввел одну из процедур по закону банкротства.

В мае 2023 года кредитор обратился за признанием и исполнением российских решений в судебный трибунал Ниццы, чтобы взыскать с заемщика долг. В январе 2025-го должник попросил признать иск недопустимым. Он заявил, что больше не является надлежащим ответчиком, потому что в России в отношении него была открыта банкротная процедура и его интересы теперь должен представлять российский финансовый управляющий. Кроме того, ответчик утверждал, что кредитор уступил свое право требовать долг другому лицу за 40 млн руб.

В июне прошлого года cуд Ниццы отклонил возражения должника, указав на два ключевых момента. Во-первых, российское решение о процедуре банкротства не было признано во Франции, поэтому оно не порождает правовых последствий на ее территории, включая отстранение от управления имуществом или запрет индивидуальных исков кредиторов. Во-вторых, должник не представил доказательств того, что покупатель долга действительно выплатил оговоренные 40 млн руб.

В июле 2025 года ответчик подал апелляционную жалобу, которую суд Экс-ан-Прованса в мае отклонил. Апелляция признала, что кредитор вправе продолжать взыскание долга во Франции на основании решений российских судов, а должник обязан участвовать в процессе лично, несмотря на начатое в РФ банкротство.

Варвара Кеня