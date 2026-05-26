«Единая Россия» поддерживает предпринимателей Чувашии в рамках одноименного партпроекта

В Чувашии за шесть лет на 18,7% выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили в региональном минэкономразвития. В 2025 году в республике было зарегистрировано 10,2 тыс. новых компаний — почти вдвое больше, чем в 2020 году. Одновременно число социальных предприятий увеличилось с 30 в 2021 году до 100 к середине 2025 года.

В Чувашии продолжается рост сектора малого и среднего предпринимательства. По данным регионального минэкономразвития, за последние шесть лет занятость в МСП увеличилась на 63,4%, а количество зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности — на 18,7%.

Поддержка бизнеса ведется в том числе в рамках партийного проекта «Предпринимательство» «Единой России». В регионе также реализуется программа «СВОи в бизнесе», ориентированная на участников спецоперации и членов их семей. Участникам предоставляют консультации, образовательную поддержку и помощь при запуске собственного дела.

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова заявила, что развитие МСП связано с созданием рабочих мест и укреплением экономики региона. По ее словам, проект помогает выстраивать взаимодействие государства и бизнеса и тиражировать успешные практики поддержки предпринимателей.