Ростовская область нарастит траты на детские путевки в лагеря почти на 80%

Администрация Ростовской области намерена увеличить расходы на приобретение путевок в детские лагеря в 2026 году на 78,7% — до 718 млн руб., при этом общий бюджет оздоровительной кампании составит 1,37 млрд руб., следует из данных, опубликованных на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Региональные власти утвердили параметры финансирования детской оздоровительной кампании. Согласно информации, опубликованной на портале правительства Ростовской области, объем средств, заложенных на покупку путёвок в летние лагеря, достигнет 718 млн руб. Для сравнения: в 2025 году на эти цели было выделено 401,7 млн руб. Таким образом, прирост составил более чем в 1,5 раза.

Совокупный бюджет на организацию детского отдыха и оздоровления запланирован на уровне 1,37 млрд руб. При этом, как отмечалось ранее в региональном министерстве образования, общее финансирование данной статьи расходов в 2026 году сократилось на 6,9% по сравнению с текущим периодом.

В реестр учреждений, специализирующихся на детском отдыхе на Дону, сейчас включены 935 организаций. В их число входят 30 загородных санаторно-оздоровительных комплексов, 903 пришкольные площадки и два палаточных лагеря. По сравнению с прошлым годом количество таких объектов уменьшилось на 1,5% — в 2025 году их было 949.

На время летней кампании к работе с несовершеннолетними планируется привлечь около 16 тыс. специалистов. Среди них — вожатые, воспитатели, а также педагоги-психологи.

Отдельно в правительстве подчеркнули, что предстоящим летом на Дон приедут 9 тыс. детей из 14 различных субъектов Российской Федерации. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием примут 50,2 тыс. юных ростовчан. Однако по сравнению с сезоном-2025, когда в регионе отдохнули 86,6 тыс. детей, этот показатель демонстрирует снижение на 42%. Как ранее заявляла заместитель министра образования региона Екатерина Саковникова, предельная стоимость одного дня пребывания ребенка в загородных стационарных лагерях выросла почти на 3,6% — с 1,7 тыс. до 1,8 тыс. руб.

Станислав Маслаков