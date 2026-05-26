США отказались выдать визу представителю делегации России в ООН

Власти Соединенных Штатов, несмотря на усилия России, не выдали визу замминистра иностранных дел РФ Александру Алимову для участия в открытых дебатах Совбеза ООН. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Российская делегация должна была по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И быть представлена на заседании на уровне курирующего проблематику ООН заместителя министра иностранных дел Александра Алимова. Однако, несмотря на наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была ему выдана», — отметил господин Небензя (цитата по ТАСС).

Российская сторона рассматривает это не только как нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН, согласно которым доступ в штаб-квартиру всемирной организации должен быть обеспечен всем без исключения официальным лицам стран-членов, но и как неуважение к председательству Китая в Совбезе, добавил постпред.

28 апреля США не выдали визу представителю российской делегации для участия в сессии Комитета по информации ООН, которая проходила в Нью-Йорке. По словам постпреда РФ при всемирной организации, документы на визу были поданы вовремя.