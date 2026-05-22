Возле бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже начали строить гостиницу

Рядом с территорией бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже может появиться гостиница «Гуси-лебеди». Проект представлен на архитектурном форуме «Зодчество ВРН», а его текущий статус обозначен как «реализация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект гостиницы «Гуси-лебеди» возле территории бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже Рисунок: Воронежское архбюро «Звено» Проект гостиницы «Гуси-лебеди» возле территории бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже Рисунок: Воронежское архбюро «Звено» Проект гостиницы «Гуси-лебеди» возле территории бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже Рисунок: Воронежское архбюро «Звено» Проект гостиницы «Гуси-лебеди» возле территории бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже Рисунок: Воронежское архбюро «Звено» Проект гостиницы «Гуси-лебеди» возле территории бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже Фото: Сергей Калашников / Коммерсантъ Проект гостиницы «Гуси-лебеди» возле территории бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже Фото: Сергей Калашников / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 6 Проект гостиницы «Гуси-лебеди» возле территории бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже Рисунок: Воронежское архбюро «Звено» Проект гостиницы «Гуси-лебеди» возле территории бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже Рисунок: Воронежское архбюро «Звено» Проект гостиницы «Гуси-лебеди» возле территории бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже Рисунок: Воронежское архбюро «Звено» Проект гостиницы «Гуси-лебеди» возле территории бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже Рисунок: Воронежское архбюро «Звено» Проект гостиницы «Гуси-лебеди» возле территории бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже Фото: Сергей Калашников / Коммерсантъ Проект гостиницы «Гуси-лебеди» возле территории бывшего кинотеатра «Луч» в Воронеже Фото: Сергей Калашников / Коммерсантъ

Инициатором выступает индивидуальный предприниматель Игорь Пономарев, который подтвердил «Ъ-Черноземье» свою причастность к проекту, но не стал раскрывать объем инвестиций. Разработкой гостиницы занималось архитектурное бюро «Звено». Проект был подготовлен в 2025 году. Подробности не раскрываются, судя по рендерам, это будет двухэтажная гостиница площадью не более 600 кв. м.

Источник «Ъ-Черноземье», знакомый с ситуацией, рассказал, что около полутора лет назад обсуждалась идея создания музейного кластера вокруг этого участка. Связан ли нынешний гостиничный проект с той инициативой, собеседник уточнить не смог.

В архбюро отметили, что проект «уже растет на стройплощадке». При его разработке учитывали сложившееся архитектурное окружение участка: «Контекст оказался очень колоритным. Справа — старенький, но милый жилой дом в стиле ар-деко. Слева — суровый “боец” конца 1990-х. А напротив — музей кораблестроения с желтым фасадом и элементами “под классику”».

По словам архитекторов, первоначально заказчик выбрал более смелый вариант фасадного решения — с использованием дерева и декоративной резьбы. Но проект не прошел согласование в управлении главного архитектора мэрии. Следующий же вариант был допущен.

Важной задачей, как рассказали проектировщики, стало создание общественного пространства рядом с гостиницей. Авторы проекта предусмотрели благоустройство прилегающей территории с зонами отдыха и озеленением, которое должно отделить здание от улицы «легкой зеленой ширмой».

ООО «Звено» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2022 года и специализируется на архитектурной деятельности. По данным Rusprofile, уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором с момента основания является Валентина Малюткина, ей же принадлежит 40% долей общества. По итогам 2023 года выручка компании составила 1,78 млн руб., чистая прибыль — 970 тыс. руб. ИП Пономарев Игорь Алексеевич зарегистрирован в 2019 году и занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. Под этим ИП уже работает одна небольшая гостиница на улице Пушкинской в Воронеже.

Анна Швечикова, Сергей Калашников