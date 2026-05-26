Александр Бастрыкин потребовал доклад о доме с трещинами в Цимлянске

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома 1984 года постройки в городе Цимлянске Ростовской области, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с обращениями жительниц Ростовской области. Женщины через Информационный центр ведомства пожаловались на ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома на улице Морской в городе Цимлянске.

Здание 1984 года постройки длительное время находится в непригодном состоянии. В стенах и фундаменте образовались трещины, конструкции деформированы, электропроводка и инженерные коммуникации неисправны, подвал затоплен. Сотрудники управляющей компании не принимали мер реагирования, а ее представители в одностороннем порядке расторгли договор на обслуживание дома. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не принесли результатов, меры к устранению проблем или признанию дома аварийным не принимались.

Ранее ситуация освещалась в интернете. В СУ СК России по Ростовской области расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде предоставить доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также о работе по восстановлению нарушенных прав жильцов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Станислав Маслаков