Великобритания взялась за крипту

Великобритания ввела санкции против криптоплатформ, банков и финансовых сетей за связи с Россией. Всего под ограничения попали 18 площадок. Причиной стало использование этих организаций как «теневых финансовых систем» для обхода антироссийских санкций, заявили в британском МИД.

Под ограничения в том числе попала платежная сеть А7. Ее, по утверждению Лондона, Кремль использовал для финансирования российской военной экономики. Теперь активы компаний, которых коснулись рестрикции, заморожены, а британским организациям запрещено с ними работать. Впрочем, ограничения не повлияют на работу криптоплощадок, говорит руководитель практики санкционного права и комплаенса юридической фирмы «Хандошко и партнеры» Юлия Хандошко:

«Санкционные списки Великобритании, объявленные против криптобирж, кажется, сильно не влияют на их работу. Уже с лета 2025 года большинство форм, которые мы сегодня увидели в списках, и так находились под рестрикциями Европы и Америки. Множество криптоплатежей и вовсе не касается корреспондентских счетов ни в Европе, ни в Америке, ни в Великобритании, поэтому прямого влияния на их деятельность мы не видим.

Есть небольшой нюанс, связанный с тем, что даже в крипте сейчас появляются политика и комплаенс, и отслеживаются следы крипты: откуда она пришла и какую имеет историю. Возможно, в перспективе процессы, связанные с крупными криптобиржами, будут выявляться как следы от санкционных сетей. Теоретически для них может быть немного снижен поток клиентов и платежей».

Санкции Великобритании также затронули трех грузинских операторов криптобирж — все из-за того, что они ориентированы на Россию и связаны с сетью А7, уточняют в МИД королевства. В конце апреля 2026 года Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций также ввел ограничения против некоторых платформ, зарегистрированных в России. Так что расширение черных списков Лондона стало ожидаемым шагом, считает глава Комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам при Торгово-промышленной палате России Андрей Михайлишин:

«Великобритания объявляет такие санкции вслед за 20-м пакетом Евросоюза. На самом деле этого можно было ожидать, поскольку Соединенное королевство действует в унисон с ЕС. На российской банковской системе и криптоиндустрии рестрикции особо не скажутся — европейские системы разметки токенов (Chainalysis от BitFury) и так до этого помечали цифровой актив, связанный с российским контуром, как высокорискованный.

Для российской финансовой индустрии более чувствительными всегда являлись санкции США — SDN-списки действительно имеют большое влияние. А тем людям, у которых есть гражданство Великобритании либо вид на жительство в стране, под страхом уголовной ответственности запрещено использовать российские биржи. Но, думаю, это коснется статистической погрешности от всех российских граждан».

Страны Евросоюза уже приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Он направлен на снижение уровня жизни населения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также сообщила, что ЕС одобрил финансирование Украины на €90 млрд. По словам фон дер Ляйен, это поможет Киеву вести переговоры с Москвой «с позиции силы».

Ангелина Зотина