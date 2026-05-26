«Ростелеком» и РАНХиГС объявляют о начале стратегического партнерства в сфере образовательных технологий

«Ростелеком» вместе с Президентской академией (РАНХиГС) запускает сетевое обучение. Оно сочетает передовые инструменты обучения, включая решения на основе искусственного интеллекта, практико-ориентированный подход крупнейшего провайдера цифровых услуг России и фундаментальную академическую базу одного из ведущих вузов страны. Онлайн-образование станет приоритетным направлением образовательной повестки «Ростелекома» в 2026 году и будет направлено на развитие новых форматов подготовки кадров с ведущими российскими вузами.



Первые 13 программ охватывают наиболее востребованные направления цифровой экономики: работа с данными и аналитика, управление и безопасность, разработка и DevOps , передовые технологии и дизайн. Курсы ведут эксперты «ИТ-школы РТК» и ведущие преподаватели РАНХиГС. Совместные программы рассчитаны на начинающих специалистов и тех, кто хочет развить профессиональные компетенции. Ежегодно по ним будут учиться не менее 2 000 студентов. Обучение проходит полностью в дистанционном формате, что позволяет совмещать его с другой занятостью.

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома»:

«Развитие инструментов обучения в виде информационных систем с возможностью автоматизации базы знаний и проверки источников становится важной частью современной образовательной модели. Искусственный интеллект мы рассматриваем как важный элемент в таких инструментах. Он помогает развивать базу знаний, повышать качество образовательной среды и поддерживать современные форматы подготовки».

Ключевой особенностью образовательных программ является двойная сертификация: выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке и удостоверение о повышении квалификации от «Ростелекома» и Президентской академии.

Алексей Колесников, проректор Президентской академии:

«Совместная работа с „ИТ-школой РТК“ дает новые возможности для развития программ разного уровня: от профильных образовательных треков до решений в логике MBA в сфере ИТ, включая курсы для руководителей. Такой подход позволяет объединять академическую базу вуза и прикладную экспертизу работодателя в единую модель подготовки».

С 2022 года «Ростелеком» системно развивает сотрудничество с университетами: сегодня среди партнеров более 80 вузов. Для компании важно не только поддержать образовательную повестку, но и подчеркнуть роль работодателя, заинтересованного в подготовке специалистов под реальные задачи цифровой экономики. В рамках сотрудничества с вузами «Ростелеком» расширяет набор компетенций и синхронизирует его с производственными задачами и запросами рынка. Такой подход усиливает практическую часть программ и помогает точнее связывать академическую подготовку с профессиональной траекторией обучающихся.

Актуальность такой модели подтверждает аналитика Smart Ranking. В 2025 году рост рынка образовательных технологий замедлился до 12%. Однако сегмент высшего и среднего профессионального образования в третьем квартале 2025 года вырос почти на 47%.

