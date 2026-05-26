Вице-мэром Белгорода по безопасности стал Николай Лебедев

Николай Лебедев назначен заместителем мэра Белгорода по безопасности, следует из информации на сайте городской администрации. С августа 2022 года он занимал должность руководителя МКУ «Управление ГО и ЧС города Белгорода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-мэр Белгорода по безопасности Николай Лебедев

Фото: Мэрия Белгорода Вице-мэр Белгорода по безопасности Николай Лебедев

Фото: Мэрия Белгорода

Известно, что чиновник родился в 1989 году, учился в кадетском классе, а затем получил высшее образование в БГТУ имени Шухова. После этого господин Лебедев работал в региональном главке МЧС, где занимал должности специалиста отдела подготовки руководящего состава и обучения населения, начальника учебно-методического отдела. После этого он перешел в управление ГО и ЧС Белгорода, где до назначения руководителем работал замначальника.

В отчете о работе управления в 2025 году господин Лебедев отметил, что сотрудники ведомства поддерживали в рабочем состоянии 196 устройств оповещения населения и более 5 тыс. устройств удаленного доступа в многоквартирных домах, провели инвентаризацию 1,3 тыс. подвальных помещений и 793 укрытий, а также организовали 74 тренировки по гражданской обороне.

Алина Морозова