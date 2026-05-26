«Похоже, никто никуда не едет»

ЕС приступил к разработке 21-го пакета антироссийских санкций. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, цель новых мер — усилить давление непосредственно на граждан России. Ранее официальный Брюссель осудил призыв Москвы к иностранным дипломатам покинуть Киев. Госсекретарь Марко Рубио также дал понять, что США не намерены следовать этим рекомендациям. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад готов к новому повышению ставок в конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Марко Рубио на борту самолета по пути из Индии в Армению рассказал журналистам подробности телефонного разговора с Сергей Лавров. Со стороны могло показаться, что госсекретарь подчеркнуто спокоен: никакого мирового апокалипсиса не наблюдается. Иными словами, Вашингтон не придает происходящему критического значения. Общий смысл его слов сводился к тому, что глава МИД РФ просил проинформировать президента США о дальнейших шагах России. Речь идет о возможных ударах по объектам в Киеве. Рубио, по его словам, именно так и поступил.

Что касается рекомендаций эвакуировать иностранные посольства, то, судя по всему, следовать им никто не собирается, в том числе и Соединенные Штаты. «Они сообщили всем посольствам, что оставаться очень опасно. В Киеве опасно уже несколько лет», — заявил Рубио. Госсекретарь также выразил сожаление в связи с очередной эскалацией.

Если резюмировать позицию Вашингтона, США не намерены радикально вмешиваться в ситуацию или оказывать давление на одну из сторон. Не хотите идти на взаимный компромисс — не надо. Позовете, если передумаете. Мы лишь посредники, а не участники конфликта.

Что касается Европы, ЕС назвал предупреждения иностранным дипломатам угрозами и «неприемлемой эскалацией». Евросоюз официально призвал Российскую Федерацию прекратить атаки и перейти к мирным переговорам, начиная с полного прекращения огня. Иными словами, тотальное бегство иностранцев из Киева отменяется. Давить на Владимир Зеленский никто не собирается. Запад готов как к дальнейшему повышению ставок, так и к переговорам.

Нетрудно предположить: если дипломаты или посольства в той или иной степени пострадают, это будет уже совсем другой уровень эскалации. К слову, официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала Украину и Россию вернуться к мирным переговорам. Вопрос о дальнейшей работе китайских дипломатов в Киеве представитель внешнеполитического ведомства предпочла проигнорировать. Похоже, никто никуда не едет.

Дмитрий Дризе