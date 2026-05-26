«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказал о том, как развивается кадровый потенциал химической отрасли в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия».

От автомобильных шин до высокопрочной кевларовой ткани. От жизненно важных лекарств и вакцин до удобрений. От сложных композитных полимеров до аккумуляторов нового поколения. Продукция химпрома всюду — без нее современный мир немыслим.

Традиционно в последнее воскресенье весны в России отмечается День химика. В Москве главные праздничные мероприятия пройдут 6 июня в ВДНХ, где объединятся сразу два крупнейших отраслевых проекта: фестиваль химии и спорта «ХимФест» и Всероссийский телемарафон #ХимикиВместе. Участвовать в мероприятиях смогут как работники химпрома, так и те, кто только раздумывает над тем, чтобы связать свою жизнь с индустрией.

В программе «ХимФеста» — спортивные соревнования, сап-заплывы, VR-состязания, детская зона, концертно-развлекательная программа и интерактивные площадки. Для входа на площадку нужно заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля «ХимФест», рассказала “Ъ FM” генеральный директор Ассоциации «РОСХИМРЕАКТИВ» Ирина Вендило:

«На фестивале можно будет пообщаться с компаниями, посмотреть, какая теплая атмосфера в том или ином коллективе, задать вопросы. Там будут замечательные возможности для детей. Пройдут мастер-классы по химии, спортивные соревнования. И, безусловно, будет возможность задать крупным компаниям, интересным игрокам на рынке вопросы о трудоустройстве, а также о том, как дальше развивается карьера.

Телемарафон — это очень живой формат. Это прямые включения с предприятий, разговоры с сотрудниками, участие руководителей вузов, общение со студентами, молодыми специалистами. В прошлом году 22 региона подключались к нашему марафону — от Амурской до Калининградской области».

По нацпроекту «Новые материалы и химия» к началу следующего десятилетия в России необходимо подготовить не менее 30 тыс. специалистов с высшим образованием и более 100 тыс. — со средним профессиональным.