Банк по расчету

Группа ВТБ (MOEX: VTBR) и Wildberries объявили о согласовании базовых условий стратегического партнерства. Банковская группа приобретет долю в цифровых финансовых активах маркетплейса. О возможной интеграции некоторых активов на рынке говорили еще в апреле 2026-го. Теперь стали известны параметры такого объединения.

В перспективе сотрудничество будет только расширяться, говорит представитель объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) Дмитрий Борщевский:

«В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в "WB Банке" с потенциальной возможностью ее увеличения. А банк Wildberries, входящий в группу RWB, получает доступ к инфраструктуре ВТБ, розничным отделениям, сети банкоматов, а также к инвестиционным и другим продуктам, включая ипотечное кредитование для своих клиентов. Малому и среднему бизнесу, работающему с "WB Банком", станут доступны корпоративные продукты ВТБ. Группа RWB будет развивать розничный бизнес банка, привнося свою экспертизу в технологиях, IT-решениях и искусственном интеллекте в традиционные банковские продукты».

Возможная интеграция сервисов Wildberries и ВТБ на фоне других известных примеров такого слияния выглядит перспективно, считает независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Все счастливые семьи счастливы одинаково, но каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Здесь очень похожая ситуация. Если посмотреть на ретроспективный опыт — партнерство Сбера и "Яндекса", — можно заметить, что обе стороны чувствовали себя лидерами рынка. При этом "Яндекс" во многом переоценивал свои возможности. История показала, что компания и вовсе была сильно распиарена. В текущей ситуации диспозиция гораздо интереснее. У Wildberries есть серьезные плюсы. Один из них заключается в том, что наращивание клиентской базы и насыщение клиентов продуктами в экосистеме происходит безотносительно спроса на финансовые решения.

То есть услуги того же "WB Банка" — карты, депозиты, транзакции — осуществляются в привязке к нефинансовым решениям (самому маркетплейсу). На самом деле в ситуации, когда кредитование замедляется на фоне высоких процентных ставок, такая бизнес-модель выглядит гораздо более устойчивой. И в этом состоит интерес группы ВТБ, прочный бизнес которого, судя по отчетности банка, вышел в плюс только в 2026 году. А у Wildberries, естественно, есть необходимость в партнерстве с крупным банком федерального уровня в связи с масштабированием».

Интерес структур группы ВТБ заключается в выходе на рынок мощных цифровых платформ, а RWB получает возможность занять нишу в офлайн-торговле, рассуждает основатель ИТ-интегратора AWG и платформы SkillStaff Александр Хачиян:

«Wildberries действительно активно развивает свой банк. Он пока отстает, конечно, от структуры Ozon, но, тем не менее, у него есть большой потенциал. Благодаря партнерству он сможет выйти в офлайн, в розничные сети и прочие представительства. Это одна из интересных точек для синергии с ВТБ, у которого есть огромный бизнес и обеспечение розничных продаж, в том числе в магазинах сети "Магнит", частью которого также являются "Дикси" и "Азбука вкуса".

Вспомним при этом, что "Магнит" когда-то пытался поиграть в маркетплейс, купив KazanExpress. Но с этим ничего не вышло. И, видимо, руководство подумало: зачем пытаться строить что-то новое, если можно купить хорошо работающее старое. Глава ВТБ Андрей Костин при этом когда-то дал интересный комментарий: "Банкам — банковское, а маркетплейсам — маркетплейсовое". Блок работы с малым и средним бизнесом у ВТБ не так хорошо развит, как у лидеров других сегментов — таких как Альфа-Банк или даже Сбербанк. Конечно, он сможет захватить очень хорошую долю рынка благодаря WB».

Активы ВТБ на 1 апреля составляли более 35 трлн руб., а активы «WB Банка» — почти 150 млрд руб. По итогам 2025 года группа ВТБ заработала почти 50 млрд руб. прибыли, а «WB Банк» — 64 млрд руб.

