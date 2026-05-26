Что растратили — то и отмыли

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела о легализации похищенных из обанкротившегося в 2017 году ПАО «Банк "Премьер Кредит"» более 1,4 млрд руб. Трое его бывших топ-менеджеров уже были осуждены за растрату средств кредитного учреждения, теперь им вместе с одним из экс-бенефициаров, который во время первого процесса находился в розыске, предстоит ответить за отмывание похищенных из банка денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Лефортовском суде столицы 27 мая пройдет предварительное слушание уголовного дела бывших первого вице-президента банка «Премьер Кредит» Александра Юрковского, председателя правления Надежды Бойко и зампредправления Марины Косцовой, а также экс-бенефициара этого кредитного учреждения Владимира Климовицкого. Им инкриминируется легализация денежных средств, полученных преступным путем, совершенная организованной группой в особо крупном размере.

Первые три фигуранта в октябре 2023 года уже были осуждены Лефортовским судом на сроки от трех с половиной до пяти с половиной лет за растрату из банка более 1,4 млрд руб.

Что касается Владимира Климовицкого, то он во время первого процесса находился в розыске и был задержан только в ноябре 2024 года. Ему, помимо отмывания денег, придется отвечать и за их хищение.

Еще одним фигурантом первого дела был другой совладелец «Премьер Кредита» — Илья Раевский, который под прежним именем Богдана Погоржевского был ранее судим за участие в заказном убийстве в 2006 году первого зампреда правления ЦБ Андрея Козлова. За растрату в «Премьер Кредите» господин Раевский получил пять с половиной лет, но был освобожден от наказания в связи с тем, что успел отбыть назначенный срок в СИЗО и под домашним арестом во время следствия.

При этом одновременно с рассмотрением дела о растрате в Лефортовском суде вместе с еще несколькими фигурантами он являлся обвиняемым по делу о хищении средств из челябинского банка «Резерв» более 800 млн руб. Однако вынесения нового приговора Илья Раевский дожидаться не стал и в марте 2024 года заключил контракт с Минобороны на участие в СВО, в связи с чем дело в отношении него судом было приостановлено. Четверо других бывших топ-менеджеров «Резерва» в июне прошлого года по приговору Никулинского суда Москвы получили от пяти лет условно до семи с половиной лет колонии общего режима.

Дело же о хищениях из «Премьер Кредита», как уже рассказывал “Ъ”, СКР расследовал с ноября 2018 года, а в июле 2022 года в одно производство с ним было соединено дело о легализации.

Лицензии банк, имевший на тот момент общий долг перед клиентами в 1,7 млрд руб., лишился в 2017 году.

В ходе проверки деятельности этой финансовой организации регулятором были выявлены сделки, направленные на вывод активов, которые осуществлялись «путем выдачи кредитов заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность и не ведущим реальной хозяйственной деятельности». Следствие инкриминировало фигурантам 21 эпизод заключения фиктивных кредитных договоров на сумму более 1,4 млрд руб.

Вину в растрате тогда в полном объеме признала только Надежда Бойко, а Илья Раевский — частично. Подсудимые Юрковский и Косцова настаивали на своей невиновности. Образовавшуюся в банке «дыру» фигуранты объясняли не хищениями, а «рискованной кредитной политикой».

В апелляции защита осужденных настаивала на отмене приговора, а представитель надзора, наоборот, называл его слишком мягким и требовал назначить экс-банкирам наказание от восьми до девяти лет лишения свободы. Однако Мосгорсуд решение суда первой инстанции оставил в силе.

Олег Рубникович