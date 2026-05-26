Чистая прибыль РЖД по МСФО снизилась на 72% за первый квартал

Чистая прибыль РЖД по МСФО за первый квартал составила 3,2 млрд руб. Это на 72% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда чистая прибыль составила 11,5 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 13%, до 278,8 млрд руб. Это следует из отчетности компании.

Рентабельность по EBITDA достигла 29,7% против 28% годом ранее. Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 10,5%, до 96,1 млрд руб. Доходы от грузовых перевозок выросли на 4,8%, до 695,1 млрд руб.

«В I квартале 2026 года продолжена реализация проектов, направленных на обновление парка локомотивов, расширение узких мест по наиболее востребованным направлениям грузоперевозок и восстановление объектов инфраструктуры»,— отметили в РЖД.