К строителям соцобъектов в Саратовской области подали иск на 450 млн рублей

Прокуратура Саратовской области подала иск к компаниям «ПДПстрой», «Лесстр» и региональному Управлению капитального строительства (УКС). Претензии ведомства связаны с госконтрактами на возведение социальных и медицинских объектов в области. Сумма требований достигла 449 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно заявлению, в 2023 году УКС заключил контракт с «ПДПстрой» на строительство корпуса в Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Изначальная стоимость работ составила 303 млн руб., однако за несколько лет стоимость выросла до 432 млн руб. В результате контракт закрыли в феврале 2026 года.

Еще один контракт с «ПДПстрой» на возведение поликлиники подписали в марте 2023 года. Первоначально соглашение заключили на 341 млн руб., но в процессе стоимость строительства увеличилась до 365 млн руб. В случае с компанией «Лесстр» у прокуратуры возникли претензии к дополнительным соглашениям по контракту на строительство школы в Саратове с начальной ценой 1,5 млрд руб.

Надзорное ведомство потребовало признать недействительными дополнительные соглашения об увеличении цены контрактов, а также взыскать проценты с застройщиков. В числе третьих лиц к делу привлекли Минздрав России, региональные управления минздрава, ФАС, минтруда и другие. Рассмотрением иска займется Арбитражный суд Саратовской области, предварительное заседание назначено на 15 июня.

Никита Черненко