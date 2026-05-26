Пьяный рецидивист пытался поджечь салон связи на Дыбенко

Полицейские Невского района задержали 50-летнего ранее судимого мужчину, который попытался устроить поджог в магазине сотовой связи. Инцидент произошел на улице Дыбенко. Продавцы успели помешать мужчине, который разлил жидкость для розжига и достал зажигалку.

Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Прибывшие на место сотрудники задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения безработного местного жителя. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кирилл Конторщиков