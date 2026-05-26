Правительство Великобритании ввело санкции против компаний Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC, зарегистрированных в Грузии. Как утверждается, все три фирмы «управляют биржами, ориентированными на Россию, и пытаются помочь РФ обходить санкции».

В целом расширение антироссийских санкций правительством Великобритании затронуло 18 новых компаний, зарегистрированных не только в Грузии, но также в Киргизии и ОАЭ. По утверждению британской стороны, они «создавали незаконные крипто-сети для обхода санкций».

Правительство Грузии пока не прокомментировало это решение.

Прежде Великобритания наложила санкции на две проправительственные телекомпании Грузии: «Imedi» (основано покойным российским бизнесменом Бадри Патаркацишвили в 2001 году) и PostTV.

На Лондонской фондовой бирже в данный момент котируются три грузинские компании: Lion Finance Group (Bank of Georgia), TBCbank и Georgia Capital — GCAP LN.

Грузинская оппозиция неоднократно обращалась к правительству Великобритании с призывом «применить инструменты финансового воздействия» против грузинских властей, которые, по утверждению местных оппозиционеров, «подавляют демократию» и помогают России в специальной военной операции против Украины.

Георгий Двали, Тбилиси