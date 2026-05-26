Иностранец на самокате сбил ребенка в Петербурге и попался полиции

Сотрудники Госавтоинспекции Приморского района задержали 22-летнего гражданина ближнего зарубежья, который накануне на электросамокате сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся. Ребенок госпитализирован. Нарушителя нашли на следующий день на Шуваловском проспекте, составлены административные протоколы.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В отношении иностранца составлены протоколы по трем статьям КоАП РФ: за оставление места ДТП (12.27), причинение вреда здоровью (12.24) и нарушение миграционного законодательства (18.8). Вопрос о возбуждении уголовного дела и депортации решается.

Кирилл Конторщиков

