Ушаков о визите Путина в Казахстан. Главное

Юрий Ушаков представил журналистам программу государственного визита Владимира Путина в Астану. Помощник президента сообщил, что Путин и Токаев обсудят экономическое, военное и технологическое сотрудничество России и Казахстана, а также возможное вступление Армении в Евросоюз. Главные заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».

О программе визита Путин совершит госвизит в Казахстан и примет участие в мероприятиях ЕАЭС 28-29 мая. Президенты России и Казахстана выступят с заявлением для прессы.

Москва и Астана планируют подписать соглашение о параметрах проекта АЭС в Казахстане и госкредите России.

Будет обсуждаться транзит нефти из России в Китай через Казахстан, прогнозы оптимистичные.

Россия на Евразийском экономическом форуме представит делегация из 400 человек, включая представителей бизнеса и научно-экспертного сообщества.

Набиуллина, Орешкин и главы крупных компаний войдут в российскую делегацию.

Россия и Казахстан планируют подписать различные документы: от энергетики и финансов до здравоохранения и туризма.

К заседанию Высшего Евразийского экономического совета подключатся президент Узбекистана, вице-президент Кубы, министр промышленности Ирана.

Путин и Токаев обсудят в том числе военно-техническое сотрудничество.

Лидеры стран ЕАЭС по итогам Евразийского экономического форума примут совместное заявление о развитии технологий ИИ в странах союза.

Одной из ключевых тем обсуждения станет энергетика.

О сотрудничестве России и Казахстана Инвестиции России в экономику Казахстана на конец прошлого года превысили $29,4 млрд.

76 регионов России напрямую сотрудничают с областями Казахстана.

Россия один из ведущих торговых партнеров Казахстана, в прошлом году товарооборот вырос до рекордных $29 млрд.

Совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос до $3 трлн, объем торговли внутри союза с момента его создания увеличился в два раза.

Путин и Токаев встречались уже 38 раз со вступления президента Казахстана в должность.

Об Армении Благодаря ЕАЭС Армения пять лет подряд показывает впечатляющие темпы роста ВВП.

Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане в узком составе обсудят планы Армении по вступлению в Евросоюз.

Путин о планах Армении по вступлению в Евросоюз неоднократно говорил, что членство в ЕС и ЕАЭС просто невозможно.

Исключить Армению из ЕЭАС нельзя, но обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо.

Премьер Армении Пашинян в связи с предстоящими выборами в стране не приедет в Астану.

В заседании от Армении примет участие вице-премьер Григорян.

Матвей Иващенко