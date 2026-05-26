Госдума отказалась передавать регионам контроль за штрафами с камер

Госдума отклонила законопроект, который позволил бы регионам самостоятельно, без участия ГИБДД, фиксировать несколько десятков видов нарушений правил дорожного движения с помощью камер и штрафовать автовладельцев. Речь шла в том числе о превышении скорости, проезде на красный сигнал светофора и других распространенных составах КоАП.

Правительство предложило отозвать поправки в связи с «потерей актуальности», сообщил, выступая в Госдуме 26 мая, депутат Александр Тетердинко (ЕР). Профильный комитет нижней палаты по госстроительству рекомендовал снять инициативу с рассмотрения.

Идея передать субъектам полномочия по администрированию нарушений возникла еще в 2012 году. Власти таким образом рассчитывали разгрузить ГИБДД и повысить эффективность контроля. В этой логике Москва в 2013 году получила право самостоятельно штрафовать за неправильную парковку и эвакуировать автомобили, а затем аналогичные полномочия были предоставлены Санкт-Петербургу, Севастополю и Московской области — для этого были приняты поправки в КоАП. Затем правительство предложило передать администрирование еще 38 составов нарушений Москве и другим регионам, соответствующий законопроект прошел первое чтение в 2017 году, с тех пор оставался без движения и теперь отклонен.

Иван Буранов