Лимиты по новым кредитным картам снизились в Воронеже и Белгороде

В апреле 2026 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил в Воронежской области 99,6 тыс. руб. По сравнению с апрелем 2025-го (год к году) сумма снизилась на 6,5% (было 106,5 тыс. руб.). Регион занял 13-е место по этому показателю в списке 30 субъектов РФ с наибольшими объемами кредитования. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 26 мая.

Белгородская область расположилась в топ-30 на 17-м месте. В регионе за год средний лимит уменьшился на 10,9% — с 109,3 до 97,4 тыс. руб. Другие области макрорегиона не вошли в список ввиду меньших объемов кредитования.

В целом по стране средний размер лимитов по новым кредиткам составил в апреле 103,2 тыс. руб., снизившись на 8,5% год к году (112,8 тыс. руб.). Наибольшие лимиты отмечены в Москве (136,0 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (121,9 тыс. руб.) и Московской области (121,8 тыс. руб.). Самое существенное снижение показателя зафиксировано в Ленинградской области (на 14,8%), Приморском крае (на 14,2%) и Самарской области (на 11%).

«В последнее время средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам стабилизировался на уровне около 100 тыс. руб. Во многом это обусловлено тем, что аппетит к риску со стороны банков находится на довольно низком уровне на фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронеже и Белгороде сократилась выдача потребительских кредитов наличными.

Денис Данилов