Белый дом готовится к бою

Белый дом готовится к историческому поединку. Дональд Трамп начал строительство арены возле президентской резиденции. Турнир UFC Freedom 250 пройдет 14 июня. В этот день Трамп отметит 80-летие, но формально событие посвящено юбилею Соединенных Штатов. Ожидается, что будет проведено шесть боев. Главным станет поединок в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи.

Сам Трамп называл шоу одним из самых масштабных за всю историю UFC. Наблюдать за ним вживую будут больше 4 тыс. человек, рассказал корреспондент DC News Бэн Дэннис:

«За моей спиной возвышается гигантская конструкция, которая уже начинает затмевать Белый дом. Именно здесь, на Южной лужайке, пройдет исторический турнир. Прохожие останавливаются и достают телефоны, чтобы снять масштабную площадку. Никакого футбола или бейсбола — здесь будут бои. Турнир намечен на 14 июня — в День американского флага. По совпадению, в этот же день президенту исполнится 80 лет. На охраняемой площадке рядом с Южной лужайкой ожидается около 4 тыс. зрителей, еще больше смогут следить за поединками с экранов в фан-зоне.

Руководство UFC заявило, что компания возьмет на себя основные расходы, включая уборку территории после мероприятия. До вечера боев остается меньше трех недель, и многие уже задаются вопросом, стоит ли приезжать сюда, чтобы увидеть турнир своими глазами. При этом пока неизвестно, кто получит приглашения, и кому достанутся места у арены. Ясно одно: строительство продолжается в ускоренном темпе, чтобы площадка была готова к историческому событию».

Источник из Республиканской партии сообщил NBS, что, хотя оплачивает мероприятие UFC, спонсорские пакеты, включая места у ринга, будут продаваться за $1 млн и выше. К 250-летию США, которое отмечается 4 июля, Трамп готовит и другой масштабный проект. В апреле администрация Белого дома представила план строительства 76-метровой Триумфальной арки в Вашингтоне, украшенной лозунгами, статуями львов, орлов и фигурой, напоминающей статую Свободы. Также в планах у Трампа — «Сад американских героев», где разместят 250 статуй выдающихся деятелей истории, науки, спорта и искусства. Стоимость возведения бального зала Белого дома в начале мая выросла до $1 млрд. Несмотря на такие расходы, администрации важен символизм проектов, приуроченных к юбилею США, говорит политолог-американист Павел Дубравский:

«Эта идея обсуждается уже давно. Для Трампа это еще и символическая история: таким образом он пытается подчеркнуть как былое, так и новое величие страны, которое во многом ассоциирует с собой. Кроме того, у главы UFC Дэйна Уайт давние хорошие отношения с Дональд Трамп. Более того, в 2021-2022 годах, когда Трамп оказался в политической изоляции, именно Уайт продолжал публично его поддерживать.

Могут ли возникнуть юридические препятствия, учитывая, что турнир пройдет фактически на территории Белого дома? Вопросы законности вокруг проектов Трампа возникают регулярно. Например, до сих пор продолжаются споры о правомерности сноса одного из элементов комплекса Белого дома, и судебные разбирательства по этому поводу еще идут. Однако на данный момент никаких официальных запретов нет.

Однако стоимость таких инициатив действительно может вызывать раздражение у части американцев, особенно на фоне экономических трудностей и роста цен. Но Трамп делает ставку на символизм. Впервые за 250 лет истории США наступает такой юбилейный момент, и он хочет, чтобы этот период ассоциировался с "золотой эрой", прежде всего с его второй каденцией. Поэтому с символической точки зрения это важная история не только для сторонников Трампа, но и для американского общества в целом».

Тем временем СМИ обсуждают, что зависимость от стихии и дикой природы отталкивала UFC от проведения мероприятий на открытом воздухе в течение последних 16 лет. Так и в этот раз, помимо вопросов безопасности, организаторам придется решать проблемы с нашествием насекомых.

Мощные прожекторы будущей арены привлекают полчища мошек. С ними столкнулся сам президент UFC Дана Уайт на ужине с Трампом в Розовом саду Белого дома. После он с сожалением подчеркнул, что насекомые могут вмешаться в поединок.

Анна Кулецкая