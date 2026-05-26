«Газпром-Медиа Холдинг» сохранил лидерство на рынке с аудиторной долей 27,7%

«Газпром-Медиа Холдинг» сохранил статус крупнейшего игрока на российском медийном рынке по итогам первого квартала 2026 года. Такие данные были представлены на заседании совета директоров компании, которое прошло под председательством главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Согласно отчету гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова, доля аудитории холдинга, по данным Mediascope, в возрастной категории 14–44 лет составила 27,7%. Этот показатель позволяет «Газпром-Медиа Холдингу» занимать первую строчку среди российских медиагрупп.

Господин Жаров обратил внимание на коммерческую эффективность: доля холдинга в рекламных бюджетах рынка превышает аудиторную. «Это премия, которую рекламодатели готовы платить за качество аудитории, прайм-тайм и силу бренда», — приводит пресс-служба слова господина Жарова. На заседании также был рассмотрен прогноз финансовых результатов на 2026 год.