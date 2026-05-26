Зюганов сравнил следователя, ведущего дело алтайских коммунисток, с офицером СС

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая с трибуны Госдумы, обратился к следовательнице, ведущей «дело алтайских коммунисток». Он сравнил действия сотрудницы правоохранительных органов с работой подразделения СС и напомнил, что с коммунистами не смогли расправиться ни Гитлер, ни Ельцин.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Четвертый месяц мордуют за то, что помощница работала на своего депутата во имя партии. Ну это невозможно! — возмутился господин Зюганов на пленарном заседании нижней палаты.— Причем (следователь.—"Ъ") сидит с погонами, наверное, из СС "Галичина", говорит: "Я вас, коммуняк, всех пересажаю"».

«У нас протокол есть, — пригрозил лидер коммунистов. — Ей передайте, этой даме, что с нами ни Гитлер не расправился, ни Ельцин с Горбачевым не справились. И эти мерзавцы не справятся».

Депутат Госдумы Мария Прусакова (КПРФ) пояснила в Telegram-канале, что слова Геннадия Зюганова предназначались сотруднице Следственного комитета России Кристине Романовой. Еще в прошлом месяце госпожа Прусакова писала, что сотрудница правоохранительных органов заявила в связи с допросом одного из коммунистов: «Я всю вашу КПРФ пересажаю».

21 ноября 2025 года суд арестовал депутата заксобрания Алтайского края Людмилу Клюшникову, а через неделю ее помощницу Светлану Кербер. Женщин обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, региональный парламентарий трудоустроила помощницу незаконно, чем нанесла ущерб государству более чем в 3 млн руб. Женщин освободили из СИЗО в декабре — меру пресечения смягчили на подписку о невыезде. Дело пока так и не было закрыто, поэтому Геннадий Зюганов регулярно упоминает «дело алтайских коммунисток» в своих публичных выступлениях.

Степан Мельчаков