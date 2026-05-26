Госдума поддержала продление «гаражной амнистии» еще на пять лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении действия так называемой «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года.

Речь идет о действующем с 2021 года упрощенном порядке регистрации прав собственности на гаражи при условии, что постройки являются одноэтажными, не имеют жилых помещений и были построены до 30 декабря 2004 года. Закон об амнистии истекает 1 сентября 2026 года, в феврале «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о продлении программы еще на пять лет.

По данным Росреестра, с 2021 года в рамках программы было оформлено 249,1 тыс. гаражей и 496,7 тыс. участков общей площадью более 15,6 млн кв. м. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев (соавтор законопроекта) говорил, что благодаря продлению программы более 1 млн человек смогут оформить свои гаражи и земельные участки под ними.

