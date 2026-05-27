Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу бывшей начальницы УКС РБ

Верховный суд Башкирии назначил на 28 мая заседания по апелляционной жалобе бывшей начальницы регионального Управления капитального строительства (УКС РБ) Инны Иксановой.

В конце прошлого года Октябрьский райсуд Уфы приговорил ее к пяти годам лишения свободы за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при поставках УЗИ-аппаратов в строящиеся больницы. Преступления, по версии следствия, совершались с августа по декабрь 2022 года.

По данным портала госзакупок, в инкриминируемый период УКС РБ заключило четыре контракта на поставку систем УЗИ в больницы Уфы, Баймака, Большеустьикинского и Месягутово с ООО «Медлэнд».

Идэль Гумеров