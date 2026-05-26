Детский омбудсмен ЛНР назвала число детей, погибших с 2022 года

В Луганской народной республике (ЛНР) с 2014 года из-за боевых действий погибли 74 несовершеннолетних, сообщила «Ъ» уполномоченная по правам ребенка в республике Инна Швенк. При этом больше половины погибших детей приходится на период с 2022 года — 38 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк (вторая слева)

Фото: телеграм-канал Инны Швенк Уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк (вторая слева)

Фото: телеграм-канал Инны Швенк

После 2022 года число раненых детей в республике выросло до 178 человек при общем количестве пострадавших несовершеннолетних в 285 человек с 2014 года. Таким образом, на период после начала российско-украинского конфликта приходится более 62% всех ранений среди детей.

«С 2014 года по настоящее время от рук вооруженных сил и вооруженных формирований Украины получили ранения различной степени тяжести 285 детей Луганской народной республики. К сожалению, 74 ребенка погибли»,— сказала госпожа Швенк.

В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ ударили в ЛНР по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. В момент атаки в зданиях находились 86 человек. Погиб 21, более 60 — пострадали.

Алина Тарганова