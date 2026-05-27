Акции «Башкиравтодора» выставят на торги после оценки рыночной стоимости

Власти Башкирии еще не нашли инвесторов и потенциальных покупателей государственного пакета акций АО «Башкиравтодор». Как рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе регионального министерства земельных и имущественных отношений, на сегодня определяется рыночная стоимость 59,33% акций, находящийся в собственности республики.

После завершения процедуры будет объявлено о торгах. В августе 2024 года крупнейшую дорожную компанию Башкирии включили в программу приватизации на ближайшую двухлетку. Оценкой рыночной стоимости акций компании по контракту с минземимуществом занимается уфимское ООО «Деловые консультации».

Идэль Гумеров