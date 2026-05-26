Совет директоров «Русснефти» рекомендовал дивиденды по префам за 2025 год

Совет директоров «Русснефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере $0,714 за одну привилегированную акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить $70 млн. Дивиденды по обыкновенным акциям совет директоров «Русснефти» традиционно рекомендовал не выплачивать.

«В случае, если при фактической выплате дивидендов конвертация по курсу Банка России повлечет недостаточность суммы чистой прибыли за 2025 год, на выплату недостающей части направить часть нераспределенной прибыли по итогам 2024 года»,— следует из сообщения компании.

Годовое собрание акционеров «Русснефти» по вопросу дивидендов состоится 26 июня в очном формате в Зеленограде. Список тех, кто сможет претендовать на выплату, определят до 16 июля.

«Русснефть» — один из крупнейших игроков на рынке нефтедобычи в России. Компанию в 2002 году основал бизнесмен Михаил Гуцериев при поддержке швейцарской трейдинговой компании Glencore. В 2022 году Glencore продала свою долю в компании и вышла из ее капитала. Через три года новый владелец доли — компания OCN International DMCC, зарегистрированная в ОАЭ, — продала ее предпринимателю Заире Гудаевой.